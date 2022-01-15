فسر محمد فضل نجم الأهلي السابق، تصريحاته بشأن انتقاده للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأحمر، خلال تحليل مباراة الفريق أمام الجونة بكأس الرابطة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال فضل، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": "قلت إن موسيماني مدرب جيد وجاء في توقيت نموذجي، وقلت لـ أمير توفيق إنه اختيار عبقري، وقلت إنه حصل على بطولات ولكن لم يأخذ العلامة الكاملة لأنه خسر البعض منها".

وتابع: "قلت إنه استفاد الكثير والكثير من الأهلي بسبب ما توفره الإدارة من استقرار مادي ومعنوي وفني وفريق قوي".

وأضاف: "قلت إنه عندما جاء لم يكن يعرف إمكانيات بعض اللاعبين وكان يقوم بعمل تدوير في الفريق، وقلت بصفتي أهلاوي إنه مدرب جيد ولكن ليس مناسبا وفقا للإمكانيات الفنية في المستقبل".

وواصل: "البعض اجتزأ كلامي لتشويه ما قلته عن المدرب وروجوا لذلك في حملة متعمدة، حزنت من هذه الحملة لأن علاقتي ممتازة مع النادي".

وأردف: "قلت إن بطولتي دوري أبطال إفريقيا السابقتين ليستا مقياسا، لأن مواجهة كايزر تشيفز لم تكن قوية ولكن عندما واجهنا صن داونز لم نكن جيدين رغم إننا فزنا، أنا قلت وجهة نظري بصفتي محلل و أهلاوي، وهذا رأي جماهير كثيرة من الأهلي أيضًا".

واسترسل: "موسيماني في المباريات الكبيرة يكون حاضرا، ولكن أنا أقصد هل هذا المدرب أفضل للأهلي مستقبلاً في تصعيد ناشئين مثلا، قد أكون مُحق أو مُخطئ، ولكن لا يوجد غرض".

وشدد: "مباراة الأهلي والزمالك، المارد الأحمر كان متفوقًا بفارق جيد من الأهداف ولكن بعض التغييرات أثرت في النتيجة، أنا طرحت تساؤلات أيضا وقلت لماذا لم يجدد الأهلي لـ موسيماني حتى الآن".

واختتم: "جوزيه كان لا يُنتقد في الولاية الثانية له في أمور داخل الملعب عكس موسيماني، أنا أخشى على الأهلي من حدوث انتكاسة في مسيرة بطولاته، وصلت لي رسائل كثيرة من جماهير الأهلي وأيدت رأيي، وقلت أن رينارد أو خليلهودزيتش أفضل من موسيماني".