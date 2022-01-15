صرح الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، بأنه حدثت له أزمة كبيرة، بسبب قوله أن محمد صلاح أفضل من ليونيل ميسي في العام الماضي، وذلك بعد مراجعة أرقام اللاعبين في الموسم الماضي.

وقال كوبر في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": " حدثت لي مشكلة كبيرة في الأرجنتين، عندما قلت من قبل أن محمد صلاح في الوقت الحالي أفضل من ليونيل ميسي".

وأضاف: " ولكن إذا نظرنا لأرقام الثنائي في العام الماضي، سنرى أن محمد صلاح هو بالفعل أفضل من ليونيل ميسي".

وشدد: " محمد صلاح لاعب كبير جدًا، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه بمفرده في طريقة لعب منتخب مصر، الفريق بالكامل يجب أن يلعب مع بعضه البعض، ويكون على قلب رجل واحد".

وأوضح: "منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار ويمتلكون قدرات هائلة تؤهلهم للتأهل إلى الدور المقبل من كأس الأمم بكل سهولة".

ويستعد منتخب مصر لمقابلة غينيا بيساو اليوم السبت، في ثاني جولات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في الكاميرون في الفترة ما بين 9 يناير وحتى السادس من فبراير القادم.

ويحتل الفراعنة المركز الأخير في المجموعة الرابعة بدون رصيد من النقاط بعد الهزيمة أمام نيجيريا في الجولة الأولى بهدف نظيف، بينما يحتل منتخبي السودان وغينيا بيساو المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة، خلف نيجيريا المتصدرة بثلاث نقاط.