مهاجم نيجيريا: لا يمكننا حصد لقب كأس الأمم لأننا فزنا على مصر فقط

يرى موسيس سيمون، جناح منتخب نيجيريا ونانت الفرنسي، أن منتخب بلاده لعب واحدة من أفضل مبارياته ضد مصر، مشيرًا إلى أن لاعبي النسور عليهم الفوز في جميع المباريات لتحقيق اللقب.

وقال سيمون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نيجيريا والسودان: "لعبنا واحدة من أفضل المباريات أمام مصر والمدرب منحنا حرية الحركة لنفعل كل شيء في الكرة".

وأضاف: "أدائي ضد مصر، كان واحدًا من أفضل المباريات التي لعبتها في العامين الماضيين، لقد قمنا بتغيير المدرب والتكتيكات بالطبع، وكل مدرب لديه عقلية خاصة به وكيف يؤثر على اللاعبين".

وتابع: "مع المدرب السابق كُنا ننفذ تعليماته، لكن المدرب الحالي يمنحنا الحرية ويسمح لنا بتقديم أسلوب لعبنا في أنديتنا".

وواصل: "ما زلنا نلعب في المنافسة ولكن لا يمكن أن نتحدث عن اللقب لأننا فزنا على مصر فقط، يجب أن نفوز على السودان الآن".

واختتم: "في الواقع أنا لست ميسي أو رونالدو، أعمل فقط على تسجيل الأهداف مع باقي زملائي هُنا".

وتتواجد نيجيريا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وتأتي خلفها غينيا بيساو برصيد نقطة وهو نفس رصيد السودان التي تتواجد في المرتبة الثالثة، في حين تتذيل مصر ترتيب المجموعة دون نقاط.