رئيس صربيا يعترف بإساءة معاملة ديوكوفيتش من حكومة بلاده

انتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش رئيس الوزراء الأسترالي متهماً بلاده بـ "إساءة معاملة" النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً بعد أن ألغت السلطات تأشيرته للمرة الثانية قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وقال فوتشيتش على مواقع التواصل الاجتماعي "لماذا تسيئون معاملته، ولماذا تتعاملون معه بهذا الشكل ليس فقط ضده ولكن أيضًا ضد أسرته والبلاد بأسرها؟ ".

وجاءت تصريحات الرئيس الصربي بعد ساعات من قيام أستراليا بتجريد ديوكوفيتش من تأشيرته للمرة الثانية الجمعة والعزم على احتجازه.

وأدت هذه الخطوة إلى ردّ قانوني من فريق ديوكوفيتش، مما أسفر عن أمر قضائي مؤقت وجلسة استماع للمحكمة الفيدرالية صباح السبت.

وأجرى ديوكوفيتش الذي تحوك الشكوك حول تلقيه لقاح كورونا تمارينه على ملاعب "ملبورن بارك" قبل ساعات فقط من إعلان قرار وزير الهجرة أليكس هوك المفاجئ.

وبقي فوتشيتش ثابتًا في دعمه لديوكوفيتش طوال هذه الأحداث الدرامية، واصفًا الاحتجاز السابق لنجم كرة المضرب بأنه "مطاردة سياسية" بعد الخلاف حول الإعفاء الطبي للاعب البالغ 34 عامًا.

وتابع الرئيس تعليقاته عبر انستجرام "إذا أردت منع نوفاك ديوكوفيتش من الفوز باللقب العاشر في ملبورن، فلماذا لم تعيده على الفور، ولماذا لم تخبره بأنه من المستحيل الحصول على تأشيرة؟".

وأضاف "نوفاك، نحن نقف بجانبك!".

في السياق، ندد اللاعب الأمريكي تينيس ساندجرين، وهو أيضًا من غير الملقحين، عبر تويتر بـ"الإهانة" الّتي لحقت بديوكوفيتش والرغبة في "أن يكون مثالاً". كما قال الصربي يانكو تيبساريفيتش إن "كل من شارك في هذا الإجراء" يجب أن "يخجل".

وصرح إيجور شيتوجيفيتش، الطبيب الذي ساعد ديوكوفيتش للصعود إلى قمة عالم الكرة الصفراء لوكالة الأنباء الفرنسية، "يصبح من السخف أن يكون الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة (...) تهديدًا للجمهور".

ومن الممكن أن يفقد ديوكوفيتش مكانه كمصنّف أول عالميًا في حال عدم مشاركته ببطولة أستراليا المفتوحة، مقابل فوز الروسي دانييل مدفيديف المصنّف ثانياً عالمياً أو الألماني ألكسندر زفيريف الثالث باللقب.