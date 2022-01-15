لوكاشينكو: عملية حفظ السلام في كازاخستان تمت بنجاح

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن عملية حفظ السلام التي نفذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، كانت إشارة لكل من "يشحذ سيفه" على الحدود البيلاروسية الروسية.

وأضاف لوكاشينكو، خلال اللقاء اليوم السبت، مع عناصر قوة حفظ السلام التي أنجزت مهمتها في كازاخستان: "هذه إشارة لكل من شحذ السيف على طول محيط الحدود البيلاروسية الروسية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار رئيس بيلاروسيا، إلى أن كازاخستان اصطدمت بمحاولة للتدخل من الخارج في شؤونها الداخلية، وهو تهديد شائع ومشترك في المجال ما بعد السوفيتي.

وتابع لوكاشينكو القول: "نحن ندرك، أن ما حدث في الجمهورية الشقيقة كان محاولة أخرى للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، والتهديدات التي واجهتها كازاخستان شائعة في معظم الدول في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي".

وأشاد رئيس بيلاروسيا، بعملية حفظ السلام التي نفذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وأكد أنها تمت بنجاح.