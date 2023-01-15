الخطيب : مصالح الأهلي تتحقق باعلان الراعي الرسمي الرابع

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تفاصيل توقيع الراعي الجديد للنادي.

وقال الخطيب خلال المؤتمر الصحفي، الخاص بتوقيع عقود التعاقد مع شراكة مراسم: “ أنا سعيد بشراكتنا مع شركة كبيرة مثل شركة مراسم الدولية”.

وتابع: “سعيد بتلك الشركة مثلي مثل أي مشجع للنادي الأهلي، وفخور أيضًا بتوقيع عقود الشراكة مع مراسم الدولية".

وأضاف: “ على المستوى الشخصي، أنا سعيد لأن ذلك سيصب في مصلحة الأهلي بتتحقق قدامنا، ونعمل من أجل النادي، ويشاركنا خالد بن لادن رئيس الشركة الراعية للنادي الأهلي”.

وأتم: "هناك صعوبات وتحديات تواجه الأهلي، وبالرغم من ذلك نحن نعمل من أجل تطوير النادي، في أكثر من فرع سواء أهلي مدينة نصر، أهلي الشيخ زايد، أهلي التجمع الخامس، ونحاول نسير في الطريق الصحيح، كما نحاول استكمال خططنا الإنشائية، ونعمل إنجاز يتحاكى به الجميع".