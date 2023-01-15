رئيس صندوق النقد الدولي تزور زامبيا لبحث سبل تخفيض القروض

تزور رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، زامبيا في وقت لاحق من هذا الشهر، طبقا لما ذكرته صحيفة "لوساكا تايمز" التي تصدر في زامبيا، اليوم الأحد.

وأعلنت جورجيفا، أن "مائدة مستديرة" جديدة للديون السيادية العالمية، ستشمل الصين ودائنين آخرين وبعض الدول المقترضة، ستجتمع للمرة الأولى، الشهر المقبل، على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الهند.

وستسافر جورجيفا إلى أفريقيا، بعد إلقاء خطاب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بسويسرا هذا الأسبوع.

وقالت جورجيفا، وهي أول شخص من اقتصاد سوق ناشئ، يرأس صندوق النقد الدولي للصحفيين، إن تخفيف الديون أمر بالغ الأهمية، للدول المثقلة بالديون لتفادي التخفيضات في الخدمات الاجتماعية وتداعيات أخرى.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية البلغارية، أنها تأمل في أن تصبح الدولة الأفريقية ثاني دولة، بعد تشاد، وتستكمل عملية معالجة الديون بموجب إطار العمل المشترك.

وتم وضع إطار العمل، من قبل الاقتصادات الكبرى في مجموعة العشرين ونادي باريس، من دائنين رسميين، في أكتوبر 2020، لمساعدة الدول في مواجهة أزمة كوفيد، لكن شابه تأجيلات لفترات طويلة.