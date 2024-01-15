حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة القتل الممنهج منذ بداية العدوان على غزة

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أكرم الرجوب أن كل ما يهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو الاستمرار في الحكم وإطالة فترة وجوده في قيادة دولة الاحتلال وتوسيع دائرة الحرب؛ لتحسين صورته داخل المجتمع الإسرائيلي.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح - في مداخلة مع قناة (النيل) للأخبار اليوم الاثنين - : إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بقتل انتقامي ممنهج منذ اليوم الأول للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال آلة الحرب المدمرة، ويستخدم كل أنواع الأسلحة المشروعة وغير المشروعة.

وأضاف الرجوب، أن حكومة وجيش الاحتلال ليس لديهما أهداف سوى تهجير الشعب الفلسطيني وقتل كل مقومات الحياة للمواطن والإنسان على أرض قطاع غزة، مشيرا إلى أن كل مزاعم التي ساقها الكيان حول المقاومة واهية لا علاقة لها بالواقع على أرض غزة.

وأوضح عضو المجلس أن كل الإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال لتوضيح لصورتها لم تعد ذات قيمة، فالشعوب أصبحت مطلعة على الحقيقة وترى ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية ويشاهدون ما يرتكب من جرائم بحق البشرية والإنسانية.. مثنيا على دور جنوب أفريقيا في رفع قضايا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.