 إعلام عبري: قتيل في عمليات الطعن والدهس في رعنانا شمالي تل أبيب - بوابة الشروق
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إعلام عبري: قتيل في عمليات الطعن والدهس في رعنانا شمالي تل أبيب

أحمد علاء وهايدي صبري
نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 2:58 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 2:58 م

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بمقتل شخص وتسجيل أربعة إصابات بجروح خطيرة في عمليات الدهس والطعن في رعنانا شمالي تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة 19 شخصًا في حوادث دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب، وأوضح أن أحد المصابين حالته حرجة و3 جروحهم خطيرة.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن الشرطة الإسرائيلية، قولها إن هناك حدثًا استثنائيًّا في رعنانا، وأن قواتها تجري تحقيقا في مكان الحادث.

في حين أفادت القناة 7 الإسرائيلية، بأن رئيس بلدية رعنانا طلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع في أعقاب عملية الدهس والطعن شمالي تل أبيب.

وانتشرت أجهزة الشرطة إلى المنطقة، فيما أجرت تمشيطًا وأعمال بحث في أعقاب تنفيذ العملية.

ونقلت صحيفة "معاريف" عن رئيس بلدية رعنانا أن عمليات تمشيط واسعة بدأت في المدينة بمساعدة طائرات مروحية، فيما قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن رئيس البلدية هناك "يطلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع"، بحسب موقع "الجزيرة نت" الإخباري.


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