الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من بلدة بيت ريما شمال رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شابا من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جاد نصر الريماوي، أثناء عمله في قرية جفنا.

وداهمت عدة منازل في البلدة، عرف منها منزلي المعتقلين مازن رضوان الريماوي حيث اعتدت على شقيقه بالضرب، ومجدي حسين الريماوي حيث سرقت مبلغا من المال من المنزل، وعاثت خرابا فيهما.

يُذكر أن الأسير الريماوي اعتُقل في عام 2014، وأمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال قبل أن يفرج عنه في عام 2022.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، فجر اليوم، المواطن محمد عامر دبور من مخيم الجلزون، شمال رام الله.