شولتس: من يلتزم بالقيم الأساسية لديمقراطيتنا هو جزء منا

علق المستشار الألماني أولاف شولتس على اختيار عبارة "إعادة التهجير"، والتي يقصد بها إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، كأسوأ عبارة في ألمانيا في عام 2023.

وكتب شولتس على منصة إكس اليوم الإثنين: "أي شخص يعيش هنا ويعمل ويلتزم بالقيم الأساسية لديمقراطيتنا، هو جزء منا بغض النظر عن أصله أو لون بشرته، انتهى"، وأرفق شولتس هاشتاج العبارة الأسوأ في العام.

وكانت حملة "الكلمة غير المناسبة" للنقد اللغوي في مدينة ماربورج أعلنت في وقت سابق من اليوم اختيار عبارة "إعادة التهجير" كأسوأ كلمة للعام الماضي، وبررت لجنة التحكيم اختيارها لهذه العبارة بأنها "تحولت داخل حركة الهوية والأحزاب اليمينية والمجموعات اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى تعبير ملطف للمطالبة بطرد الناس قسرا، وحتى الترحيل الجماعي للأشخاص ذوي الأصول المهاجرة".

وذكرت اللجنة أن انتقاد استخدام هذه العبارة يرجع إلى أنها تم استخدامها في العام الماضي كـ"مصطلح حزبي يميني، ومصطلح تجميلي يخفي النوايا الفعلية".