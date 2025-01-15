تحذيرات إخلاء عاجلة لـ 85 ألف شخص بسبب حرائق لوس أنجليس

وجهت السلطات في مدينة لوس أنجليس الأمريكية اليوم الثلاثاء تحذيرات لما يقرب من 85 ألف شخص بإمكانية الإخلاء، في الوقت الذي تسببت فيه الحرائق بوقف موسم جوائز هوليوود مؤقتا.

وتم تحذير حوالي 85 ألف شخص من أنهم قد يواجهون أوامر بالإجلاء، وذلك مع توقع أن تخلق الرياح القوية على مدار اليومين القادمين ظروفا خطيرة مع استمرار اشتعال العديد من حرائق الغابات الكبرى في منطقة لوس أنجليس.

وظل حوالي 88 ألف شخص تحت أوامر الإجلاء صباح اليوم الثلاثاء بسبب الحرائق. لكن تم تحذير حوالي 84 ألفا و 800 آخرين من أنه قد يتم إصدار أوامر بإجلائهم.



وشجع شريف مقاطعة لوس أنجليس، روبرت لونا، الناس على النظر في المغادرة عندما يتلقون تحذيرا دون الانتظار حتى إصدار أمر بالإجلاء.

كما تسبب الحريق في وقف موسم الجوائز في هوليوود مؤقتا وبشكل نادر بسبب استمرار حرائق الغابات التي تعطل الحياة والعمل في منطقة لوس أنجليس.



وتصدر تحديثات شبه يومية من النقابات والمنظمات في هوليوود التي تنظم عروض الجوائز، بينما يعكف القطاع على التعامل مع الأزمة المستمرة. وتم تأجيل ترشيحات الأوسكار مرتين، وبعض النقابات أرجأت إعلاناتها دون إعادة تحديد مواعيد جديدة.



ويتمثل العرض الرئيسي الوحيد الذي تم تأجيله حتى الآن فى جوائز نقاد السينما، التي ستقام الآن في 26 يناير الجاري.





