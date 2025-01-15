8 شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على غزة وخان يونس

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استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وقال مراسل «وفا»، إن قوات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة «النبيه» في ساحة الشوا بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين.

وأفاد باستشهاد 5 مواطنين على الأقل، وجرح آخرين، في قصف الاحتلال منازل لمواطنين قرب نقابة المهندسين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة «اللحام» بمنطقة «قيزان رشوان» جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.