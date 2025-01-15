أكد إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز، رغبته في خوض تجربة الاحتراف في الدوريات الأوروبية، وذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها عقب فوز فريقه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري .

وقال إبراهيم عادل عقب المباراة: "بالطبع أتمنى الاحتراف في الخارج، ولكنني أركز حاليًا مع بيراميدز وأقدم كل ما أملك للفريق". وأضاف: "هناك عروض وصلت للنادي بالفعل، وأنا تحت أمر إدارة النادي، وإن شاء الله ربنا يكرمني ويكون لي نصيب في الاحتراف الخارجي".

وأوضح أن هناك اهتمامًا من أندية أوروبية، حيث قال: "هل وصلت عروض من أندية إسبانية؟ وارد جدًا".

تأتي تصريحات إبراهيم عادل وسط تألق لافت للنظر مع بيراميدز، حيث يُعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري المصري، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على غزل بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامن ة من بطولة الدوري المصري.