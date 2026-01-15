 البنك المركزي الكوري الجنوبي يبقى على معدل الفائدة بدون تغيير - بوابة الشروق
الخميس 15 يناير 2026 12:22 م القاهرة
البنك المركزي الكوري الجنوبي يبقى على معدل الفائدة بدون تغيير

سول - (د ب أ)
نشر في: الخميس 15 يناير 2026 - 11:02 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يناير 2026 - 11:02 ص

أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي، على معدل الفائدة بدون تغيير اليوم الخميس، حيث ترك ضعف العملة المحلية الين وتزايد المخاوف بشأن التضخم مساحة محدودة للمزيد من التخفيف.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي أبقى على معدل الفائدة عند 5ر2%، في قرار كان متوقعا على نطاق واسع، ليبقى البنك على معدل الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة منذ يوليو الماضي.

وقال البنك، في بيان: "من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا، على الرغم من أن ارتفاع سعر الصرف مازال يمثل مصدرا للخطورة.. وفيما يتعلق بالاستقرار المالي، تتواصل المخاطر المتعلقة بأسعار الاسكان في سول والمناطق المحيطة وديون الأفراد وتقلبات أسعار الصرف".

