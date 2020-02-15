العراق: اعتقال إرهابي في الموصل وتفكيك عبوة ناسفة في بابل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت، عن اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل، وكان يعمل ضمن ما يسمى وحدات الاسناد العام خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، شنت حملة تفتيش مفاجئة في منطقة حي 30 تموز في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأضاف البيان أن القوة تمكنت من القبض على الداعشي (ح ع م غ) المكني بـ "أبو عبيدة" والذي كان يعمل فيما يسمى (وحدات الاسناد العام) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت سابقا عن القبض على داعشيين اثنين في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، أحدهما كان يعمل فيما يسمى بـ"الحسبة" خلال فترة سيطرة "داعش" على المدينة.

في سياق متصل، تمكنت قوات مكافحة المتفجرات بالعراق اليوم السبت، من تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة على طريق سريع في محافظة بابل.

وذكرت (السومرية نيوز) أنه تم إبطال مفعول العبوة وتفكيكها وفتحت سلطات الأمن تحقيقا في الحادث.