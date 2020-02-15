تراجع نسبة النمو في تونس إلى 1% العام الماضي

كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس -اليوم السبت- عن تراجع نسبة النمو الاقتصادي إلى واحد بالمئة في 2019 مقابل 7ر2 بالمئة في 2018.

ونسبة النمو المحققة في 2019 بعيدة عن توقعات الحكومة التي تضمنتها الموازنة والمقدرة بنسبة 1ر3 بالمئة.

لكن بالرغم من تراجع نسبة النمو فقد كشف معهد الإحصاء عن تراجع في نسبة البطالة في الربع الأخير من 2019 لتبلغ 9ر14 بالمئة مقابل 1ر15 بالمئة في الربع الثالث من نفس العام.

وتونس، التي تشهد انتقالا سياسيا منذ 2011، ملزمة بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية بالاتفاق مع البنوك الدولية المقرضة.