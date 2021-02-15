 عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس تهاجم اتفاقية توريد الغاز إلى غزة - بوابة الشروق
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عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس تهاجم اتفاقية توريد الغاز إلى غزة

عائلة الأسير الإسرائيلي هدار غولدن
عائلة الأسير الإسرائيلي هدار غولدن
رويترز
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 6:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 6:49 ص

هاجمت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس في قطاع غزة هدار غولدين، اتفاقية توريد الغاز من إسرائيل إلى محطة الكهرباء في قطاع غزة.

ونقلت القناة 7 العبرية عن عائلة الضابط قولها إن "الحكومة فقدت السيطرة وتتخلى عن الجنود، والحد الأدنى المطلوب قبل اتفاقيات التطبيع هذه هو إعادة أورون شاؤول وهدار غولدين".

وأضافت: "الحكومة تفوت كل فرصة لإعادة الجنود، وهذه المرة لم يعد الأمر متعلقا باللقاحات، بل بجني الأموال فقط، وهذا انتهاك للقيم الأساسية التي يقوم عليها الجيش والدولة".

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إن "الاتفاق الدولي لتوريد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، تم بموافقة إسرائيل وبالتنسيق الكامل معها".

وأضاف: "تدفق الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة سيقلل من تلوث الهواء في المنطقة ويساعد السكان في قطاع غزة على تنفس هواء أنظف وأكثر صحة".

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