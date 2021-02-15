تونس: 31 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 7 آلاف

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و575 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم تسجيل 305 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 223 ألفًا و549 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1109 حالات من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و734 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 316 حالة، إلى جانب 120 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.