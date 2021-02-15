مؤلف فيلم السرب: وعي السيسي بتأثير القوى الناعمة شيء يدعو للفخر

قال عمر عبدالحليم، مؤلف فيلم «السرب»، إنه جلس مع كل الجهات المعنية عند الإعداد للكتابة، معربًا عن اطمئنانه بوجود مؤسسات كبيرة على درجة من الوعي والفهم والإدراك.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالفن، ما يدل على أهمية الدور الذي يلعبه الفن، باعتباره قيمة كبيرة يراها الرئيس.



وذكر أن وعي الرئيس السيسي بتأثير القوى الناعمة في المساس بالقلوب وإعادة القضية الرئيسية لأذهان الناس شيء يدعو للفخر والاعتزاز، مؤكدًا أن الفن المصري وصل إلى العالم أجمع.



ولفت مؤلف الفيلم، إلى صعوبة العديد من المشاهد، لأن النصر دائمًا ما يأتي من تخطيط وجهد وتضحية وألم، مضيفًا أن الأحداث شهدت العديد من اللحظات المؤلمة.



وتعتبر قصة وأحداث فيلم السرب مستوحاة من قصة حقيقية عن بطولات القوات الجوية المصرية نسور السماء وحماة الوطن واليد الطولى للقوات المسلحة داخل مصر وخارجها، منها واقعة استشهاد 21 مصريًا قبطياً ذبحًا على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة درنة الليبية، الأمر الذي أثار غضب المصريين قيادة وشعبًا، قبل سنوات.



ويؤدي بطولة الفيلم أحمد السقا، شريف منير، كريم فهمي، آسر ياسين، محمد دياب، محمود عبدالمغني، عمرو عبدالجليل، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد جلال.