الصحة الفلسطينية: الاحتلال يمنع إدخال لقاحات لكورونا إلى غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" والتي سيرتها الوزارة اليوم إلى قطاع غزة.

وأضافت الكيلة، في بيان لها مساء اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنه جرى نقل 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها.

وشددت الكيلة على أن الحكومة ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى قطاع غزة.