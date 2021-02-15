هنية يدعو قطر إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات الفلسطينية

دعا رئيس "حركة حماس" إسماعيل هنية قطر إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها، والعمل مع المجتمع الدولي على احترام نتائج هذه الانتخابات.

وفي رسالة وجهها إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعرب هنية عن "تقديره لمواقف قطر الأصيلة تجاه الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات"، ووضعه في صورة التفاصيل المتعلقة بمسار وبنتائج حوار القاهرة باعتبار قطر إحدى الدول الضامنة للاتفاق إلى جانب مصر وتركيا وروسيا.

وأكد قرار الحركة "المضي قدما في مسار المصالحة عبر إجراء الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني".

وقال: "إنني أشير إلى دور قطر المأمول في هذه الانتخابات، متمثلا في ضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة حسب المرسوم الرئاسي، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة والقطاع، وكذلك الضغط من خلال علاقة قطر بالمجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي بعدم عرقلة إجراء الانتخابات أو التدخل في العملية الانتخابية خاصة في القدس المحتلة".

كما دعا قطر إلى "المشاركة في الرقابة على الانتخابات، والعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائج الانتخابات، وعدم تكرار موقف ما بعد انتخابات 2006 والذي لم يحترم فيه إرادة الشعب الفلسطيني".

وشدد هنية على أن "حركة حماس ملتزمة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، وستعمل حسب مسؤوليتها الوطنية على توفير المناخ الحر واللازم لإجراء انتخابات تعبر عن الوجه الحضاري لشعبنا الفلسطيني".