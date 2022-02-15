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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أنه غير راضٍ عن بعض الأمور في الفريق، لاسيما على المستوى الدفاعي وأيضا فيما يخص استغلال الفرص هجوميا.

وخسر الزمالك بنتيجة 2-0 أمام سموحة في الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز، ليفقد فرصة الارتقاء لصدارة الترتيب ولو بشكل مؤقت.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم ندافع بشكل جيد، وكانت النتيجة أننا خسرنا، أيضا لأننا لم نستغل الفرص".

وتابع: "لم نكن جيدين، لكن هناك أمور إيجابية نعمل على زيادتها في الفترة المقبلة".

وأضاف الفرنسي: "إهدار الفرص السهلة؟!.. أعتقد أنه أمر يعود للثقة، فلو أن اللاعبين لديهم الثقة اللازمة سوف نسجيل مزيد من الأهداف".

وأوضح أن سبب التعديلات التي أجراها على التشكيل ضيق الفترة الزمنية بين المباريات، ووجود مباراة مرتقبة أمام ساجرادا الأنجولي في دوري الأبطال ومن ثم من الصعب الاستعانة بنفس العناصر التي عانت من الإجهاد في المباراة الماضية ضد بترو أتلتيكو.

وأشار إلى أن استبدال يوسف أوباما والدفع بإمام عاشور كان لأسباب طبي وليس فنية.