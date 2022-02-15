محافظ الفيوم يُكرم أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعميد أمجد بهي الدين مدير مكتب جمعية المحاربين القدماء بالفيوم.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرأن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "ظل الشهيد" من إخراج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يوضح معارك حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الإسرائيلية وأبطال حرب أكتوبر.
وفى كلمته قال محافظ الفيوم: "إننا نحتفل اليوم بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم، وهو يوم عزيز علينا جميعاً، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها، فقد ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعيش الأجيال القادمة" موضحاً أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمي معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم.
وأوضح المحافظ، أن رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ يضربن أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، ولقد ظهر ذلك جلياً خلال السنوات الماضية التي تعرضت فيها مصر لمخاطر كثيرة، مشيراً أن قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، حيث أن عقيدة الجيش المصري هي النصر أو الشهادة، ولمكانة الشهيد فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلةً عظيمة.
ولفت "الأنصاري" إلى حجم الانجازات التي تحققت فى كافة القطاعات والمجالات خلال الـ7 سنوات الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه باقتحام كافة المشكلات التي عانينا منها لسنوات طويلة، وهو ما تحقق على أرض الواقع وأصبح على مرأي ومسمع من الجميع.
وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذين قدم أبناءهم أرواحهم الذكية من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكداً أن تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريماً معنوياً لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيراً أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتلبية جميع احتياجات أسر الشهداء.
وفى الختام، قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء، ومدير أمن الفيوم، بتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية ومنحهم المساعدات.