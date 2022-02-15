محافظ الفيوم يُكرم أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات حفل تكريم أسر الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والعميد أمجد بهي الدين مدير مكتب جمعية المحاربين القدماء بالفيوم.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرأن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "ظل الشهيد" من إخراج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يوضح معارك حرب الاستنزاف، وتدمير السفن الإسرائيلية وأبطال حرب أكتوبر.

وفى كلمته قال محافظ الفيوم: "إننا نحتفل اليوم بذكري يوم الشهيد والمحارب القديم، وهو يوم عزيز علينا جميعاً، نحتفل فيه بتكريم أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات الحربية من أبناء المحافظة، الذين قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل أمن مصر واستقرارها، فقد ضحوا بأرواحهم من أجل أن تعيش الأجيال القادمة" موضحاً أن الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويُجسد أسمي معاني التضحية والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء تخليداً لذكراهم.

وأوضح المحافظ، أن رجال قواتنا المسلحة على مر التاريخ يضربن أروع الأمثلة في التضحية والوفاء، ولقد ظهر ذلك جلياً خلال السنوات الماضية التي تعرضت فيها مصر لمخاطر كثيرة، مشيراً أن قيمة ما قدمه الشهيد أكبر من أي جهدٍ وعمل، حيث أن عقيدة الجيش المصري هي النصر أو الشهادة، ولمكانة الشهيد فقد كرمه الله سبحانه وتعالى وجعل له منزلةً عظيمة.

ولفت "الأنصاري" إلى حجم الانجازات التي تحققت فى كافة القطاعات والمجالات خلال الـ7 سنوات الأخيرة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وجه باقتحام كافة المشكلات التي عانينا منها لسنوات طويلة، وهو ما تحقق على أرض الواقع وأصبح على مرأي ومسمع من الجميع.

وقدم محافظ الفيوم تحية تقدير وإعزاز لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، الذين قدم أبناءهم أرواحهم الذكية من أجل رفعة الوطن والدفاع عن أراضيه، مؤكداً أن تكريم هؤلاء الأبطال يُعد تكريماً معنوياً لا يضاهي ما قدموه من أجل مصرنا الحبيبة، مشيراً أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة سبل الدعم اللازم وتلبية جميع احتياجات أسر الشهداء.

وفى الختام، قام محافظ الفيوم ومدير جمعية المحاربين القدماء، ومدير أمن الفيوم، بتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة ومصابي العمليات الحربية ومنحهم المساعدات.