قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ موقع تسجيل بيانات الراغبين في حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم شهد اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين على مدار ثلاث ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن فترة التسجيل التي بدأت اليوم وتستمر حتى 8 مارس المقبل لا يؤخذ بها أسبقية أو أفضلية، داعيًّا الجميع لعدم التزاحم على الموقع.

وأشار إلى الأسبقية ستكون بدءًا من 16 مارس وهو تاريخ الحجز لمن حوّل مبلغ جدية الحجز، وبحوزته حسابًا برقم إيصال، وبالتالي لن يكون عدد المقبلين على الموقع.

وأشار إلى أنّه تم إجراء معالجات فورية للموقع فور حدوث الإقبال المكثف، وأصبح تصفح الموقع متاحًا وبسهولة كاملة أمام المواطنين.

ونوّه بأنّ كراسة الشروط متاحة ومجانية أمام الراغبين في الحجز، موضحًا أنه بإمكان الجميع تصفح كراسة الشروط، بينما من يرغب في الحجز سيدفع رسوم 500 جنيه، تُضاف إلى مبلغ جدية الحجز.

فتحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، باب تسجيل البيانات وسداد مبلغ جدية حجز وحدات لمتوسطي الدخل جاهزة للتسليم الفوري في مشروعات: (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) ضمن مبادرتي البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة (لمدة حدها الأقصي 30 سنة) وفائدة 8% متناقصة (لمدة حدها الأقصي 25 سنة).

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