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طرحت المطربة مروة نصر، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "دوم تك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمد حجازي، وألحان يوسف حسين وانتاج محمد علام كيوب ميوزك ، وتوزيع زوووم، وهى إحدى أغنيات البومها الجديد "برة المقارنة" والتي تم طرحها احتفالا بعيد الحب مع جمهورها .

وطرحت المطربة مروة نصر، مؤخرا أغنية بعنوان "أنا كوين"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات على حسين، وألحان مداح، وتوزيع كريم حسن، ومكس ومستر مصطفى رؤوف.

كما طرحت المطربة مروة نصر، أغنية تحمل اسم "الفرحة" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد شتا وألحان حسن على وتوزيع فادى بدر وميكس وماستر خالد رؤوف.

وتعاونت مروة نصر في ألبوم "بره المقارنة" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين وجمال الخولي وأحمد المالكي واحمد علاء الدين ومحمد مصطفي ملك وأحمد شتا وطاهر كامل.

كما تعاونت مروة نصر في ألبوم "بره المقارنة" مع عدد من الملحنين: أبرزهم: إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر أبو طالب ومودي سعيد وأحمد محيي ومصطفى شكري، ومن الموزعين نادر حمدي وفهد وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادي ومحمد شفيق وفادي بدر.