مقتل 4 اشخاص وإنقاذ 300 آخرين من أعلى أسطح المنازل بسبب إعصار جابرييل في نيوزيلندا

أعلنت السلطات النيوزلندية أن جيش البلاد أجلي نحو 300 شخص لجأوا إلى أسطح المنازل بسبب إعصار جابرييل، الذي أودى بحياة أربعة أشخاص وشرد 10 آلاف و500 شخص حتى الآن.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الأمر.

وكان رئيس وزراء نيوزيلندا "كريس هيبكنز" قد صرح، أمس الثلاثاء، أن إعصار جابرييل هو أخطر حدث طقس تشهده نيوزيلندا هذا القرن، مؤكدا أن شدة الإعصار وأضراره التي نراها حاليًا، لم نشهدها منذ جيل.

يذكر أن نيوزيلندا قد أعلنت أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ الوطنية بعد ظهور حجم الأضرار التي سببتها العاصفة.