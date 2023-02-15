أوكرانيا: القوات الروسية تقصف خيرسون 38 مرة خلال 24 ساعة

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قصفت الإقليم 38 مرة خلال 24 ساعة، مما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين.

وذكرت الإدارة - في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن شخصين أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة في القصف الروسي الأخير على خيرسون، والذي استخدم فيه القوات الروسية المدفعية الثقيلة من طراز MLRS وقذائف الهاون.

وأضاف البيان "أن الجيش الروسي قصف مدينة خيرسون 9 مرات مستهدفا أحياء سكنية، مما أسفر عن تضرر مرفق للرعاية الصحية وبعض المباني السكنية. وكما ورد، أطلق الروس النار على محطة إسعاف في بيريسلاف التابعة لخيرسون".