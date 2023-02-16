الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة تغادر إلى تركيا لمساعدة ضحايا الزلزال

غادرت مطار الملك خالد الدولي، اليوم الأربعاء، الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة متوجهة إلى مطار غازي عنتاب الدولي تحمل 88 طنا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى مواد طبية.

وقدم السفير التركي لدى المملكة فاتح أولوصوي خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، على المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال في بلاده والتي أسهمت في تخفيف معاناة المتضررين والإسهام بتوفير ما يلزم من احتياجاتهم الطارئة، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.