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المحكمة العليا في الهند تحظر التمويل السياسي عبر السندات الانتخابية

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الخميس 15 فبراير 2024 - 11:24 ص | آخر تحديث: الخميس 15 فبراير 2024 - 11:24 ص

ألغت المحكمة العليا الهندية صلاحية السندات الانتخابية التي سمحت بتبرعات من مجهولين للأحزاب السياسية.

وأصدرت لجنة من خمسة قضاة، برئاسة قاضي القضاة دي واي شاندراتشود، حكما بالإجماع في هذا الشأن، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ووجهت أعلى محكمة في البلاد "بنك الدولة الهندي" الذي تم من خلاله هذا النوع من التمويل، بوقف إصدار سندات انتخابية. كما أمرت البنك أيضا بتقديم تفاصيل جميع السندات الانتخابية التي صدرت حتى الآن للجنة الانتخابات.

وألغت المحكمة العليا أيضا مبدأ "عدم الكشف التام" عن التبرعات السياسية.


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