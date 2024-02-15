بايرن ميونيخ يدين العنصرية ضد أوباميكانو

أدان نادي بايرن ميونيخ الألماني، التعليقات العنصرية التي تعرض لها لاعبه دايوت أوباميكانو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب طرده من مباراة الفريق أمام لاتسيو الإيطالي في إطار منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتلقى المدافع الفرنسي أوباميكانو تعليقات عنصرية، عبر حسابه على منصة «إنستجرام»، بعد الخسارة أمام لاتسيو بهدف نظيف أمس الأربعاء.

وتعرض المدافع الفرنسي للطرد بعد التحام قوي ضد جوستاف إيساكسين، ما تسبب في احتساب ضربة جزاء ضد فريقه، ليحرز منها لاتسيو هدف الفوز.

وذكر بايرن ميونيخ، عبر حسابه على منصة «إكس»: «بايرن ميونيخ يدين بقوة التعليقات العنصرية الموجهة ضد دايوت أوباميكانو، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أي شخص يعلق بكلمات كراهية مثل هذه ليس مشجعًا للنادي. ندعمك جميعًا يا أوبا»