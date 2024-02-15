المفوضية الأوروبية تتوقع نموا اقتصاديا بطيئا

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توقعت المفوضية الأوروبية تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بحسب توقعات جديدة نٌشرت اليوم الخميس.

وجاء في بيان صحفي للمفوضية "بعد تجنب الركود الفعلي بالكاد خلال النصف الثاني من العام الماضي، مازالت التوقعات بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2024 ضعيفة".

واتسمت أحدث توقعات للمفوضية الأوروبية بالتشاؤم مقارنة بالتوقعات السابقة.

وقالت المفوضية: "تراجع النمو بسبب تآكل القوة الشرائية للأسر"، وارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض الطلب على الصادرات.

وتتوقع المفوضية، أن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 0.5% خلال عام 2023، وأن ينمو بنسبة 0.9% خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة بالنمو بنسبة 0.6% و1.3% على التوالي.

كما توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 1.7% خلال عام 2025، فيما يعد مماثلا لتوقعها السابق.

وتتوقع المفوضية، أن تكون الصادرات قد نمت في منطقة اليورو بنسبة 0.5% خلال عام 2023، وأن تنمو بنسبة 0.8% خلال 2024 وبنسبة 1.5% خلال عام 2025.

وكانت ألمانيا ضمن الدول الأضعف أداء في الاتحاد الأوروبي بحسب الإحصاءات الأخيرة. وتوقعت المفوضية أن يكون إجمالي الناتج المحلي الألماني قد انكمش بنسبة 0.3% خلال عام 2023، وأنه سينمو بنسبة 0.3% خلال عام 2024.

وانكمش إجمالي الناتج المحلي الإيرلندي بنسبة 1.9% خلال عام 2023، من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.2% خلال عام 2024 و3.2% خلال عام 2025، أي أعلى من المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

وعانت دول البلطيق لاتفيا وليتوانيا واستونيا من الركود خلال عام 2023.

وكانت استونيا الاقتصاد الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بعدما انكمش اقتصادها بنسبة 5ر3%.

وعانت أيضا كل من لوكسمبورج والنمسا وفنلندا وجمهورية التشيك والمجر والسويد من الركود خلال عام 2023.

وتوقعت المفوضية، أنه لن تعاني أي دولة من الركود خلال عامي 2024 أو 2025.

ومن المتوقع أن تسجل السويد أضعف نمو بنسبة 0.2% خلال 2024.

وتوقعت تسجيل أقوى نمو في مالطا بنسبة 4.6% ورومانيا بنسبة 2.9% وبولندا بنسبة 2.7%.