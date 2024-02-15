مقتل 8 من أفراد الجيش السوري في اشتباكات مع داعش بوسط البلاد

لقي ثمانية عناصر من الجيش السوري حتفهم، وأصيب أربعة آخرون، في اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش في منطقة "دويزين" ببادية سلمية الشرقية قرب مدينة حماة بوسط سوريا .

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية في عددها الصادر اليوم الخميس عن مصدر ميداني قوله إن "الاشتباكات دارت مع الدواعش ليل الثلاثاء وأسفرت عن مقتل العديد من عناصر التنظيم".

وأوضح المصدر أن "وحدات الجيش كثفت أمس عملياتها البرية بتمشيط قطاعات البادية من خلايا التنظيم الإرهابي، في حين أغار الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، على مواقع للدواعش في منطقتي السخنة وتدمر ببادية حمص الشرقية وفي بادية دير الزور الغربية".