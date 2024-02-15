صحة غزة: قوات الاحتلال تدمر سيارتي إسعاف داخل مجمع ناصر وتقتحم مبنى الولادة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت سيارتي إسعاف داخل مجمع ناصر الطبي».

ونوه في تصريح مقتصب، نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مبنى الولادة وأجرت عملية تفتيش بداخله».

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مجمع ناصر الطبي، وحولته إلى ثكنة عسكرية، بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الاحتلال استهدف مقر الإسعاف وخيام النازحين، وجرّف المقابر الجماعية داخل المجمع، الذي يشهد حصارا مشددا من 25 يوما.

وأجبر الاحتلال ما تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح القسري من مجمع ناصر الطبي فجر اليوم، تحت القصف والتهديد.

وطلب الاحتلال من إدارة مجمع ناصر الطبي نقل كل المرضى، بمن فيهم مرضى العناية المركزة والحضانة إلى مبنى ناصر القديم، بمن فيهم 6 مرضى تحت التنفس الصناعي.

وأتلف الاحتلال أنبوب الأكسجين، وتسريب الأكسجين، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في مجمع ناصر الطبي، خاصة في قسم العناية المركزة وتعرض المرضى الخطر، نتيجة الاستهداف الإسرائيلي للمجمع.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من كارثة إنسانية وشيكة، جراء إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، حيث كانوا قد نزحوا إليه قسراً.

كما أعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها بسبب الوضع في مجمع ناصر المحاصر من قبل جيش الاحتلال.

ويشن الاحتلال منذ 15 يوما سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح.