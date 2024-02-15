ضبط 25 طن مواد خام مجهولة المصدر و6 مخابز لتصرفها في 68 شيكارة دقيق مدعم بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة، حيث نفذت حملات تمونية بقيادة سمير البلكيمي.



وأسفرت تلك الحملة عن ضبط مخبز تصرف في 27 شيكارة دقيق بلدي مدعم، و11 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبزين أنتجا خبزا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، بمركز كوم حمادة.



وفي حملة مماثلة بمركز أبو حمص تم ضبط 4 مخابز لتصرفها في 32 شيكارة دقيق بلدي، و7 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبز أنتج خبزا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.



كما تمكنت إدارة تموين النوبارية من ضبط 25 طن مواد خام داخل مصنع مخصبات، و30 كيلوجرام سكر مجهول المصدر، بالإضافة لضبط مخبز تصرف في 9 شكائر دقيق بلدي مدعم، و12 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و4 مخابز أنتجت خبزا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.