محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير محطة الصرف الصحي الصناعي

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات العمل في إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعلى رأسها متابعة سير العمل في محطة الصرف الصحي الصناعي بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد دياب رئيس المنطقة الحرة للاستثمار، والمهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع شركة مياه الشرب، والمهندسة أسماء شكري رئيس جهاز بورسعيد للهيئة القومية لمياه الشرب.

واستعرض محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، موقف الاستلام النهائي لشبكات الصرف الصحي والصناعي للمنطقة الحرة العامة للاستثمار ببورسعيد وشبكة صرف الأمطار والأعمال المدنية بمحطة الرفع.

وتابع موقف العمل في إنهاء أعمال السور المحيط بمحطة الرفع للصرف الصحي، ومتابعة أعمال توريد وتركيب المصافي والفلاتر على مخارج المصانع، ومتابعة اعمال ملس وتطهير شبكة الانحدار وشبكة صرف الأمطار، وموقف العمل فيما يتعلق بقيام الشبكة القابضة بالتنسيق مع المقاولون العرب فيما يخص التشغيل التجريبي للطلمبات الخاصة بمشروع فصل تصرفات محطة رفع الاستثمار عن محطة الرفع s10 لمدة شهر ونصف طبقا لبرنامج التشغيل المعد بمعرفة الشركة القابضة.

وشدد محافظ بورسعيد، على تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لسرعة إنجاز العمل وإزالة أي معوقات خاصة بسرعة إنهاء وتطوير العمل في محطات الصرف الصحي الصناعي بالمنطقة الحرة العامة؛ للاستثمار وعدد من محطات الصرف الصحي الجديدة.