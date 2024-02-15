أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم في المملكة بواقع 1.6% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، مقابل 1.5% في ديسمبر الماضي.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 9.3% في الشهري الماضي، فيما ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.8% مقارنة بالعام السابق.

وأضافت الهيئة ،أن أسعار الأغذية والمشروبات سجلت ارتفاعا 1%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضراوات 3.7%.

وارتفع معدل التضخم ،على أساس شهري، بنسبة 0.3% في الشهر الماضي.