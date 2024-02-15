الأهلي يخوض مرانا وحيدا في الجزائر قبل مواجهة بلوزداد

يخوض النادي الأهلي، مرانه الوحيد بالجزائر في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد «5 جويلية»؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على شباب بلوزداد في التاسعة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب 5 جويلية في الجزائر، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق مرانه الوحيد والختامي اليوم على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقاً للقواعد المتبعة في البطولة.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 نقاط، فيما يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.