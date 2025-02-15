محافظ الغربية يوجه بتسريع العمل في ملف التصالح وإزالة التعديات خلال الموجة 25

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لمناقشة آخر مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى متابعة حملات الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

واستعرض المحافظ الجهود المبذولة في ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة، مؤكداً ضرورة تكثيف العمل لتحقيق إنجازات سريعة وفعالة، كما شدد على أهمية تحسين معدلات الإنجاز في المراكز التكنولوجية، موجهًا بضرورة تسريع تقديم خدمات التصالح للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة عبر رفع كفاءة هذه المراكز، بما يساهم في تقليل وقت الانتظار وتسريع الإجراءات.

وبخصوص التعديات على أراضي الدولة، أكد الجندي استمرار الحملات المكثفة ضمن الموجة 25 لإزالة جميع التعديات، مع متابعة يومية دقيقة لضمان إتمام الإزالات في الوقت المحدد، كما أشار إلى أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان إزالة التعديات بكفاءة وفعالية.

وأضاف محافظ الغربية، أن حملة الموجة 25 تُعد من أهم الحملات الاستراتيجية للحفاظ على أراضي الدولة ومنع التعدي عليها مستقبلاً، مؤكدًا تقديم الدعم الكامل للفرق الميدانية لتنفيذ الإزالات بأعلى مستوى من التنسيق، كما دعا إلى التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لضمان نجاح هذه الحملة وتسهيل إزالة التعديات التي قد تعرقل سير العمل.

كما استعرض الجندي، خلال الاجتماع، موقف المتغيرات المكانية التي يتم رصدها بشكل دقيق، مؤكدًا أهمية متابعة أي تغييرات مكانية بشكل صارم للحد من التعديات الجديدة، وأوضح أن أي تعدٍ على أراضي الدولة سيواجه إجراءات قانونية صارمة، محذرًا من التهاون في هذا الملف الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الجندي على ضرورة تكثيف التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة بشكل أسرع، مطالبًا بزيادة الجهود لتسريع الإجراءات المتعلقة بالتصالح وإزالة التعديات، كما أكد أن المتابعة المستمرة ستكون حاضرة لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الدقة والكفاءة، بما يعود بالنفع على المواطن، قائلًا: "لن نسمح بأي تباطؤ في إتمام هذه الملفات، وسنظل نتابع عن كثب لضمان التنفيذ الكامل والدقيق".