السكك الحديدية التشيكية توقف خدمة عربة الطعام الشهيرة «كنودلي إكسبريس» بين هامبورج وبراغ للتجديد

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سيتم تجديد عربة الطعام "كنودلي إكسبريس" التي تديرها السكك الحديدية التشيكية بين هامبورج وبراغ بشكل عصري، مما يعني إلغاء مفارش الطاولات البيضاء الشهيرة واستبدالها بخدمة أسرع وسعة أكبر.

ومن المقرر أن تتوقف خدمة "كنودلي إكسبريس" في الصيف، وفقا لما ذكرته السكك الحديدية التشيكية ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبدأت القطارات الجديدة من طراز "نايتجيت" في التشغيل بين هامبورج وبرلين ودريسدن وبراغ.

وتصل هذه القطارات إلى سرعة 230 كيلومترا في الساعة، مقارنة بالسرعة السابقة البالغة 200 كيلومتر في الساعة. وسيكون هناك المزيد من المساحة للركاب، ويمكن نقل المزيد من الدراجات.

لكن هذا يعني نهاية عربة الطعام المحبوبة التي بدأت الخدمة في عام 1997. وستستمر عملية طهي طبق الشنيتزل / قطع اللحم المقلية / وأطباق أخرى على متن القطار، ولكن ستتم تحضير بعض الأطباق مسبقا وإعادة تسخينها.

وستوفر العربة الجديدة 18 مقعدا، ووجبات ساخنة وباردة، بالإضافة إلى جعة طازجة، وفقا للسكك الحديدية التشيكية. وسيتم استبدال السخان القديم بغلاية حديثة.

وقالت خدمة السكك الحديدية التشيكية: "سيضمن ذلك تحضيرا أكثر كفاءة للوجبات وجودة خدمة أفضل".

ومع ذلك، أكدت أنه لن تكون هناك تغييرات جوهرية في خدمة الطعام على متن القطار.

وتظهر الصور تصميما داخليا أكثر تعقيما، مشابها لتصميم قطارات شركة "دويتشه بان" الألمانية.



