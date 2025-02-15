رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى عدم التساهل في مسألة حفظ الأمن

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم السبت، إلى عدم التساهل في مسألة حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية.

وأعطى سلام، خلال اجتماعه مع وزير الداخلية أحمد الحجار ، "توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن على كافة الاراضي اللبنانية ، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة، بما فيه أمن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي ، ومنع أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا سيّما محاولة إغلاق الطرقات".

وأوصى رئيس الحكومة بـ "توقيف المعتدين وإحالتهم فوراً للقضاء المختص".

ويترأس سلام اليوم اجتماعا في السراي الحكومي لمتابعة الأوضاع والتطورات في البلاد.

وكان عدد من الشبان أقدموا مساء أمس الجمعة على قطع طريق المطار وعدد من الشوارع في العاصمة بيروت ، وهاجم عدد منهم موكب لقوة "اليونيفيل" أثناء توجهه إلى مطار بيروت، احتجاجاً على منع طائرة إيرانية على متنها لبنانيون من الهبوط في مطار بيروت.