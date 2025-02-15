بيسيرو: تعاقدت مع الزمالك للتتويج بالبطولات

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.
وأضاف المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي :" الزمالك فريق كبير جداً في مصر وفي أفريقيا، وأتيت لحصد الكثير من البطولات والألقاب مع الفريق".
وواصل بيسيرو قائلاً:" هذه المرة الأولى التي يتفاوض فيها الزمالك معي، وأتيت لأنني أؤمن بأننا نستطيع تقديم الأفضل للفريق".
وأضاف المدير الفني قائلاً:" أعرف قصة الزمالك في مصر وأفريقيا وحجم بطولاته، وأتمنى أن أساعد النادي على حصد البطولات، وأن يساعدني الفريق على التتويج بالألقاب أيضاً".
وقال بيسيرو :" علاقتي قوية بجوزيه مورينيو فهو صديقي مثل جوزيه جوميز وروي فيتوريا، وهو دائماً يهنئني على تولي أي منصب جديد ويتمنى لي التوفيق".
وواصل المدير الفني :" أتمنى السير على خطى المدربين البرتغاليين الذين حققوا نجاحات مع الزمالك مثل جوسفالدو فيريرا وجوزيه جوميز".
وأضاف بيسيرو :" طموحاتي مع الزمالك تتمثل في الفوز البطولات واللعب بصورة جيدة وتطوير اللاعبين وبذل أقصى جهد من أجل الجماهير".
واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً:" أتيت هنا لأبذل قصارى جهدي من أجل إسعاد الجماهير وأتمنى منهم مساندة الفريق باستمرار".