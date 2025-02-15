مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يدعو لتضافر الجهود لتنفيذ خطة إغاثة غزة

شارك السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم السبت، بزيارة وفد الجامعة ووزيري الصحة والتضامن الاجتماعي، إلى معبر رفح ومدينة العريش لتفقد آليات إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.

وقد تضمن الوفد السفراء حسام زكي و هيفاء أبو غزالة وسعيد أبو علي ومحمد العجيري، بالإضافة إلى المستشار جمانة الغول ومدراء إدارات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

واصطحب الوفد معه 20 شاحنة محملة بزنة 200 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية.

وزار الوفد مخازن الهلال الأحمر المصري ومستشفى العريش حيث التقى مع عدد من الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جهته، أكد السفير العكلوك بأن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، يتطلب كسر الحصار الإسرائيلي القاتل المفروض عليه على مدار 16 شهر متواصلة، وتضافر الجهود لتنفيذ خطة الحكومة الفلسطينية للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك سرعة إدخال المساعدات والمأوى المؤقت والمعدات الثقيلة لإزالة الركام.

وثمن السفير العكلوك جهود جامعة الدول العربية، ومصر، بما في ذلك وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري.