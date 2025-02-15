جوارديولا يكشف طبيعة إصابة هالاند وموقفه من مباراة ريال مدريد

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تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن إصابة مهاجم الفريق إيرلينج هالاند، في مباراة اليوم ضد نيوكاسل يونايتد.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا أمام ضيفه نيوكاسل يوناتيد بنتيجة 4-0، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «عندما سقط، شعر الجميع بالخوف، لكنه نهض ومشى مبتسمًا كما هو الحال دائما».

وتابع: «لم أتحدث معه، لكن الأطباء لم يخبروني بأخبار سيئة، آمل أن يكون بخير قبل مباراة ريال مدريد».

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في «سانتياجو برنابيو» في مباراة إياب الدور الفاصل لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

ويتأخر مانشستر سيتي عن ريال مدريد بهدف واحد بعد تعرضه لهزيمة مؤلمة 3-2 على أرضه في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.