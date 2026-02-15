محافظ الأقصر يبحث مع رئيس هيئة الخدمات البيطرية تعزيز الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الخدمات البيطرية والصحية في المحافظة.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور السكرتير العام، وعدد من قيادات الطب البيطري في محافظات الأقصر وقنا وأسوان.

وتناول الاجتماع، مناقشة خطط تطوير الرقابة على اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية، إلى جانب دعم برامج الوقاية من الأمراض ومتابعة جودة الإنتاج الحيواني، بما يضمن تعزيز منظومة سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

وأكد محافظ الأقصر، أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وتطبيق أفضل الممارسات العلمية في المجال البيطري، مع الالتزام بالإجراءات الرقابية الصارمة؛ لضمان تقديم خدمات صحية ووقائية متميزة داخل المحافظة.