مزيد من الطلاب يعودون للدراسة في إسرائيل اليوم في إطار خطة تخفيف الإغلاق

يعود، اليوم الاثنين، المزيد من الطلاب إلى مقاعد الدراسة في إسرائيل، في إطار خطة لتخفيف تدابير الإغلاق.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للطلاب الذين يذهبون للمدارس إلى أكثر من مليونين و300 ألف طالب.

ومن المقرر أن يستمر الطلاب في المناطق المصنفة حمراء، بالنسبة لمعدل الإصابة بها، في التعلم عن بعد.

ومن المقرر أن تشتمل المرحلة القادمة من الخروج من الإغلاق الصحي إعادة فتح النوادي الليلية والحانات يوم الأحد المقبل.

وكانت إسرائيل أعادت قبل أسبوع فتح المطاعم والمقاهي، بعد أشهر اقتصر العمل فيها على خدمات التوصيل وطلبات الوجبات السريعة.

واستبعد وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، أمس، أن تحتاج إسرائيل إلى فرض إغلاق شامل رابع، وذلك بعد التوسع الكبير الذي حققته في التلقيح ضد فيروس كورونا.

ومع ذلك، أوضح أنه لن يوصي في هذه المرحلة بإلغاء وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وأرجع هذا إلى أن "هناك أكثر من مليون مواطن يمكن أن يتطعموا ولكنهم لم يقوموا بذلك بعد، ونحو مليون ونصف المليون طفل غير مطعمين"، متوقعا أن تبدأ عملية تطعيمهم في غضون بضعة أشهر.

وبدأت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها 9.3 مليون نسمة، حملتها للتلقيح ضد كورونا في ديسمبر، ويعد برنامجها أحد أكثر البرامج نجاحا حول العالم. ويرجع ذلك لأسباب من بينها أن إسرائيل تمتلك نظام رعاية صحية رقمي، وحصلت على إمدادات كافية من اللقاح.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم 6.2 مليون شخص على الأقل في هذه المرحلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلث سكان إسرائيل تحت سن 16 عاما، وهي فئة لا يمكن بعد تطعيمها.