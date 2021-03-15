نفت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك.

وتردد في الفترة الماضية أن حسابات نادي الزمالك بالبنوك قد انتعشت بمبلغ يصل إلى 142 مليون جنيه.

وأصدرت اللجنة بيان رسمي اليوم الإثنين، تؤكد فيه عدم دخول حسابات النادي هذا المبلغ، وأشار البيان أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام غير صحيح.

وإليكم نص البيان:

تؤكد اللجنة التي تدير نادي الزمالك خلال هذه الفترة برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي بالبنوك خلال هذه الفترة غير صحيح.

وتؤكد اللجنة أن هذا المبلغ هو قيمة إيرادات وردت للنادي خلال الفترة الماضية، ومنذ تسلم اللجنة المسئولية وتم إنفاقها على رواتب الموظفين والعمال وتجديد عقود اللاعبين وصرف جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الكرة الأول وباقي اللعبات بالنادي، بالإضافة إلى تسيير كل أمور النادي اليومية.

وتوضح اللجنة أنه لا يوجد في حسابات النادي بالبنوك حاليا سوى مبلغ لا يتجاوز المليون جنيه، وذلك بعد رفع الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وتهيب اللجنة بجميع وسائل الإعلام بالحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة والحقيقية الخاصة بالزمالك من خلال القنوات الرسمية بالنادي.