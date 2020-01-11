فتح باب الحجز للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال اجتماعها الأول اليوم، بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي، فتح باب الحجز للناشرين في الفترة من 4 أبريل المقبل حتى 4 مايو القادم للاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 والمقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وكانت هيئة الكتاب، أعلنت عن فتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب لعام 2020 في عشرة مجالات منذ بداية شهر مارس وتستمر في استقبال الأعمال حتى نهاية مارس الجاري.