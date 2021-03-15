تقرير إيطالي: صلاح قد يعود للكالتشيو عبر بوابة يوفنتوس

أفاد تقرير إيطالي احتمالية عودة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي إلى الكالتشيو من جديد، وذلك عبر بوابة يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "TodoFichajes" أن صلاح قد يعود إلى إيطاليا بعد إنهاء مشواره مع ليفربول -كما يشير كل شيء سيحدث هذا الصيف-، مُشيرًا إلى أنه من العروض التي يملكها حاليًا عرضًا مغرٍيًا من يوفنتوس.

وأضاف التقرير الإيطالي :"يوفنتوس لديه مشاكل كافية في الهجوم وقبل رحيل كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا سيتم إضافة احتمال عدم استمرار موراتا، حيث لا يوجد إجماع على تنفيذ بند خيار الشراء في عقد مهاجم أتلتيكو مدريد، وهذا النزوح الجماعي للمهاجمين سيجبر إدارة البيانكونيري على المراهنة بشدة على ضم صلاح".

وأكد التقرير أن صلاح استبعد تجديد عقده مع ليفربول والذي ينتهي في عام 2023، مُشيرًا إلى أن إدارة الريدز باتت على علم بالفعل أنهم سيخسرون أحد أبرز مصادر قوتهم في الفريق بالسنوات الأخيرة.

وتابع الموقع :"يدرك صلاح أن الانضمام لريال مدريد أو برشلونة كما كان يحلم به، مستحيل عمليًا، لذا فإن فكرة العودة إلى إيطاليا تغريه. فهو يعرف المنافسة هناك، وسيقاتل من أجل الألقاب على المستويين الوطني والدولي.. ويحتاج يوفنتوس إلى هدف ويبدو أنه مصمم على الاستثمار بجد – في تلك الصفقة -".

وانضم محمد صلاح للدوري الإيطالي في أول مرة عبر بوابة فيورنتينا بموسم 2014-2015 على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي، قبل أن ينتقل إلى أيه إس روما الذي لعب معه في موسمي 2015-2016، و2016-2017.

يُذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 17 هدفًا بجانب صناعة 3 أهداف أخرى، بجانب تسجيل 5 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا، وصناعة هدف آخر.

وكان رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح قد أثار الجدل حول مستقبل الفرعون مع ليفربول بعدما نشر تغريدة بها "نقطة" فقط عقب استبداله في الدقيقة 60 من عمر مباراة تشيلسي، في قرار أظهر ملامح الغضب على صلاح بشدة من مدربه الألماني يورجن كلوب.