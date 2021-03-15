محافظ البحيرة يشهد منتدى الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا

شهد هشام آمنة محافظ البحيرة، منتدى الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا، واحتفالية تكريم العضوات الجدد بمحافظة البحيرة.

عقد المنتدى بدمنهور، بحضور نادية عبده محافظ البحيرة السابق، نهال بلبع نائب المحافظ، ودينا عبد الفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين، وحازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وعضوات الملتقى ورموز من سيدات البحيرة.

وقال المحافظ إنه خلف كل قيادة عظيمة امرأة عظيمة، مشيدا بتواجد المنتدى والحضور على أرض البحيرة لتكريم عدداً من النماذج المشرفة فى مجالات الاقتصاد والطب والمواقع التنفيذية والتعليمية والمهنية والتنمية المجتمعية.

وأشار إلى أن أول من تقلد منصب محافظ من السيدات كان بمحافظة البحيرة، وهى المهندسة نادية عبده، التى أشهد لها بالكفاءة والعمل الدؤوب، متمنياً لها ولغيرها من شابات مصر وسيداتها مزيداً من الرقي والتقدم.

ولفت المحافظ إلى تصريحات قرينة رئيس الجمهورية فى كلمتها خلال مشاركتها بالجلسة الافتتاحية لاحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإطلاق عام المرأة ٢٠٢١، تحت شعار "المرأة والمستقبل" وتأكيدها على دور مصر فى تمكين المرأة وتحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعمها وتمكينها والمساوة بين الجنسين.

وفى كلمتها أكدت دينا عبد الفتاح مؤسسة ورئيسة منتدى الخمسين أنه ولأول مرة يعقد المنتدى خارج القاهرة لتكن سيدات البحيرة رائدات لباقى المحافظات لمنتدى الخمسين.

وقالت عبد الفتاح "لدينا ٣ مبادرات وهم (سيدات يقدن المستقبل)، وجارى التجهيز مع هيئة الرقابة المالية لوضع عضوات سيدات بمجالس الإدارات الشركات المالية بتمثيل يصل إلى 25% وكذا جارى عمل برنامج مكثف لإعداد السيدات لتتقلد مثل تلك المهام حيث تم تخريج 44 سيدة كما تم عمل مبادرة (أنت قوية)، لتكون المرأة التكنوقراط قوية فى كل المجالات، وإعداد ميثاق الأخلاق لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة فى بيئة العمل وإلزام كل الشركات أن يكون ضمن مصوغات التعيين".

ولفتت إلى أن البحيرة من أولى المحافظات التى توقع على الميثاق كما يتم كل عام، إضافة ٥٠ سيدة جديدة للمنتدى لإنتاج شرائح مختلفة فى جميع التخصصات وإتاحة الفرصة للاختيار وسيتم التوسع لاختيار ٥٠ سيدة بكل محافظة لنشر المزيد من النشاط والدور الفاعل للمنتدى.

كما استعرضت نائب محافظ البحيرة فيلما تسجيليا حول إنجازات المرأة بمحافظة البحيرة والخاصة بدعم وتمكين المرأة اقتصاديا فى مختلف المجالات والقطاعات وكذا عرض لنماذج مضيئة للمرأة المصرية والتنفيذية بالمحافظة.

ووقع محافظ البحيرة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا، الميثاق الأخلاقى لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في بيئة العمل، والذى يهدف إلى منع التحرش والعنف والمضايقات فى بيئة العمل وإتاحة ارشادات عملية حول تنفيذ التدابير الخاصة بمنع التحرش بما فى ذلك التحرش الجنسي والعنف والتمييز فى مواقع العمل، كما قدم المحافظ درع المحافظة لها وللمهندسة نادية عبده تقديرا لهما.

كما تم خلال المؤتمر عقد لقاء ومناقشة مفتوحة حول تمكين المرأة التكنوقراط بمحافظة البحيرة، وكذا عرض فيديو حول تجارب وخبرات السيدات المكرمات والعضوات الجدد بمنتدى الخمسين من محافظة البحيرة وتكريمهن، وهن الدكتورة بسمة عبد الحميد سيد أحمد بكور مدير إدارة تنظيم الأسرة بمحافظ البحيرة، والدكتورة هناء عطية عبد السلام عطوة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، والدكتورة إيناس محمد إبراهيم حسن عميد كلية التمريض، والمهندسة سلوى ذكي رئيس مرکز المحمودية، وياسمين الشباسی مدير مركز الإبداع الفني بدمنهور، والدكتورة أسماء ماضي جمعة ماضی أخصائي باطنة عامة بمستشفى دمنهور التعليمي، والدكتورة أندريا أنور أيوب مدرس علم نفس "قسم العلوم النفسية كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور، وكارين بولس المدير التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى، وعزة محمد عبده إبراهیم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، والدكتورة سناء السيد يوسف الشوبكي مدرس لغة إنجليزية بكلية التجارة جامعة دمنهور.